Душила, надівши пакет на голову. У Тернополі психічнохвора мати жорстоко вбивала маленьку дочку

Жінка з дитинства страждала від психіатричних розладів і мала групу інвалідності через клінічну олігофренію

У Тернополі жінка спробувала жорстоко розправитися зі своєю чотирирічною дочкою – одягла дівчинці на голову пакет і намагалася вбити.

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Що могло послужити причиною для цього, з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин.

Брат кричав "тьотя-тьотя"

Старших на допомогу покликав п'ятирічний Стьопа Юркевич – на його очах мама вбивала його сестру Віку.

"Почула гепання, ніби хтось м'ячем б'є ... Відчинила двері на під'їзд, а там старший хлопчик кричить "тьотя-тьотя!" – розповідає сусідка Марія.

Коли вона зайшла до квартири, то обімліла.

"Там і кров була зі слиною. Я одразу не зрозуміла що [відбувається]. Я кажу: "Де тут дитина ваша?" А вона під нею – вона [матір] сидить на ній [доньці]. Вона стиснула її ногами і сидить на ній. Я спочатку намагалася сама витягнути ту дитину. Дитина не рухалася, і я подумала що вона вже взагалі нежива", – згадує жінка.

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Саме Марія вирвала дівчинку зі смертельних обіймів матері.

"Дитина впала, вона була з пакетом на голові та дитина. Коли вона падала, то пакет зіскочив, бо голова була під нею [мамою], а ноги на землі. Коли та дитина впала, я подумала що вона не жива. Мені стало недобре, я вийшла на під'їзд і стала кликати на допомогу інших", – додала Марія.

В цей час мати вже душила сина – Степана врятували інші сусіди, які збіглися на крик. Поліція і швидка приїхали за лічені хвилини, і тоді дітей винесли на сходову клітку.

"Поліцейські надавали першу медичну допомогу, а саме реанімували дітей, приводили до тями. Їх винесли на вулицю, на свіже повітря, робили штучне дихання", – повідомив начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіціі в Тернопільській області Сергій Крета.

"Одна дитина надійшла в хірургію, а друга дитина середньої важкості надійшла в реанімацію", – заявив заступник медичного директора з медичної роботи Тернопільської обласної дитячої лікарні Володимир Бєлінський.

За добу дітей відпустили додому під нагляд бабусі. Вдома після нападу матері на дітей все догори дном. Віка і Степан самі прибирають: збирають розкидану по квартирі взуття, іграшки і навіть лагодять поламані меблі.

Діагноз "олігофренія"

Їхня мама Надія давно розлучені. Мати жінки Ірина Сокальська каже, що її дочка з дитинства страждає від проблем з психікою і має групу інвалідності.

"До 16 років у неї стояв діагноз "олігофренія, імбецильна в стані дебільності ". У 16 я її лікувала і дуже багато лікувала, вона стала більш-менш нормальною. І чоловік її кричить: "Навіщо їй та психіатрична група?" – задається питанням бабуся постраждалих дітей.

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Зараз Надія знаходиться на обстеженні в психоневрологічній лікарні.

"Сьогодні по телефону дзвонив її лікар. Вона каже, що не пам'ятає що з нею сталося. Що міг бути такий сильний нервовий зрив?" – каже Сокальська.

На обліку в соціальних службах сім'я не стояла. Там нам пояснили, що Надія ніколи дітей не била, але після спроби їх вбити поліція почала кримінальне провадження. Та спочатку ще варто визначити, наскільки осудною є мати.

Поки що бабуся хоче оформити над онуками опікунство.

Нагадаємо, раніше цього самого року в Києві неадекватна жінка викинула з вікна трирічну дитину .

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А торік в Хмельницькому померла дівчинка, яку за місяць до цього побила рідна мати.