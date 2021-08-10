Душили ременем і били кулаками. Подробиці жорстокого нападу на таксиста в Черкаській області

Про напад в поліцію повідомив сам потерпілий. Зупинити нападників вдалося завдяки випадковому свідкові

Пасажири сіли в машину на автовокзалі, а потім почали різко змінювати плани. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкаській області чоловік і жінка намагалися вбити водія таксі, однак не довели злочин до кінця. Підозрюваним загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Попросили підвести, а потім різко почали змінювати плани

Інцидент стався 11 травня близько 17:00 години. У поліцію міста Канів звернувся місцевий житель, який повідомив про напад на нього. Таксист розповів, що на автовокзалі до нього в авто сіли пасажири і попросили підвезти до села Степанці. Потім, вони зупинялися біля магазину, щоб придбати пляшку горілки і сигарет. Вже за містом, на прохання пасажирів, вони змінили напрямок, щоб заїхати справити нужду.

На узбіччі дороги дівчина, яка сиділа позаду водія, накинула на його шию ремінь від сумки та почала душити, а чоловік завдавав ударів кулаком в обличчя та пляшкою по голові потерпілого. Керманич відбивався й відчинивши двері, спробував вибратись із салону. В цей момент, до його авто під’їхав інший транспортний засіб, який зупинився й з автомобіля вийшов чоловік. Помітивши стороннього, нападники втекли в лісову смугу, а таксист з очевидцем одразу викликали правоохоронців.

Як розшукали зловмисників

Оперативники Черкаського районного управління поліції майже відразу вийшли на слід підозрюваних. Ними виявилися 25-річна мешканка села Бобриця і 31-річний житель села Майданівка.

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Також поліцейські з'ясували, що до того, як чоловік і жінка скоїли напад на таксиста, в Каневі на вулиці Шевченка вони завдали тілесних ушкоджень і пограбували місцевого жителя, забравши у нього пакет з продуктами.

Справу направили до суду

За процесуальним керівництвом Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури завершено досудове розслідування і до суду направлено обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох осіб у скоєнні грабежу і незакінченому замаху на вбивство (ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 15 п. 12 ч . 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що в Житомирі затримали підозрюваного у нападі на таксиста, який зробив пішоходам зауваження за "прогулянку" по трамвайних рейках.

який зробив пішоходам зауваження за "прогулянку" по трамвайних рейках. Також нагадаємо, під Києвом жорстоко порізали таксиста.

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