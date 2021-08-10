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Душили ремнем и били кулаками. Подробности жестокого нападения на таксиста в Черкасской области

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
10 августа, 17:10
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О нападении в полицию сообщил сам пострадавший. Остановить нападавших удалось благодаря случайному очевидцу
Пассажиры сели в машину на автовокзале, а затем начали резко менять планы. Фото: коллаж "Сегодня"
Пассажиры сели в машину на автовокзале, а затем начали резко менять планы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкасской области мужчина и женщина пытались убить водителя такси, однако не довели преступление до конца. Подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Попросили подвести, а затем резко начали менять планы

Инцидент произошел 11 мая около 17:00 часов. В полицию города Канев обратился местный житель, который сообщил о нападении на него. Таксист рассказал, что на автовокзале к нему в авто сели пассажиры и попросили подвезти в село Степанцы. Затем, они останавливались возле магазина, чтобы приобрести бутылку водки и сигарет. Уже за городом, по просьбе пассажиров, они изменили направление, чтобы заехать справить нужду.

На обочине дороги девушка, которая сидела позади водителя, накинула на его шею ремень от сумки и начала душить, а мужчина наносил удары кулаком в лицо и бутылкой по голове потерпевшего. Водитель отбивался и открыв дверь, попытался выбраться из салона. В этот момент подъехал другое транспортное средство, остановилось и из автомобиля вышел мужчина. Заметив постороннего, нападавшие скрылись в лесной полосе, а таксист с очевидцем сразу вызвали полицию.

Как разыскали злоумышленников

Оперативники Черкасского районного управления полиции почти сразу вышли на след подозреваемых. Ими оказались 25-летняя жительница села Бобрица и 31-летний житель села Майдановка.

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Также полицейские выяснили, что до того, как мужчина и женщина совершили нападение на таксиста, в Каневе на улице Шевченко они нанесли телесные повреждения и ограбили местного жителя, забрав у него пакет с продуктами.

Дело направили в суд

За процессуальным руководством Каневского отдела Смелянской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование и в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по обвинению двух лиц в совершении грабежа и неоконченном покушении на убийство (ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 15 п. 12 ч . 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

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