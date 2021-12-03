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Чи є небезпека? У Вінницькій області фура з аміаком потрапила в ДТП (відео)

Олексій Керман Олексій Керман кореспондент Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 грудня, 11:09
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Зараз на місці працюють рятувальники та фахівці
ДТП у Вінницькій області. Фото: колаж "Сьогодні"
ДТП у Вінницькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 грудня, у Вінницькій області сталася ДТП з фурою, яка перевозить аміак. За попередньою інформацією, витоку небезпечної речовини немає.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як нам стало відомо, на Вінниччині в кювет злетіла фура, яка перевозила аміак. На щастя, витоку немає.

Зараз на місці працюють рятувальники та спеціалісти. Вони перекачуватимуть небезпечну речовину з бочки в іншу цистерну.

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ДТП у Києві

У Києві сталася серйозна аварія. Автомобіль збив пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Здолбунівській увечері вівторка, 30 листопада. Автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході. На відео з Мережі можна побачити, що він був без свідомості. На місці інциденту працювала поліція та швидка допомога.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини і перекидання транспортного засобу.

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