Фатальне фото на даху поїзда: у Чернігівській області від удару струмом загинув хлопчик

У Чернігівській області спроба зробити фото на даху поїзда закінчилася трагедією – хлопця вдарило струмом, він загорівся – подробиці

У Чернігівській області загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити фото на даху поїзда.

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Про це повідомили в Нацполіції області.

За даними правоохоронців, інцидент стався у Бобровицькій територіальній громаді. Підліток живе в Києві і нещодавно приїхав в гості до дідуся. У той день він відпочивав з друзями в лісосмузі неподалік залізниці.

Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху поїзда на повний зріст і отримав удар струмом від високовольтної лінії. У результаті хлопець впав на землю і почав горіти. Друзі намагалися погасити полум'я, однак це не допомогло. Хлопчик помер на місці події.

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Поліцейські вже почали кримінальне провадження з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше такий випадок стався в Одесі. 18-річного хлопця вдарило електричним струмом на даху товарного поїзда, куди він забрався, щоб зробити селфі.

Крім того, у Київській області 14-річний хлопець потрапив до реанімації після невдалого селфі на залізничному мосту.

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