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Фатальное фото на крыше поезда: в Черниговской области от удара током погиб мальчик

20 апреля, 14:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Черниговской области попытка сделать фото на крыше поезда закончилась трагедией – парня ударило током, он загорелся – подробности

В Черниговской области погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.

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Об этом сообщили в Нацполиции области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Бобровицкой территориальной общине. Подросток живет в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке. В тот день он отдыхал с друзьями в лесополосе неподалеку железной дороги.

Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда во весь рост и получил удар током от высоковольтной линии. В результате парень упал на землю и начал гореть. Друзья пытались погасить пламя, однако это не помогло. Мальчик скончался на месте происшествия.

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Полицейские уже начали уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее подобный случай произошел в Одессе. 18-летнего парня ударило электрическим током на крыше товарного поезда, куда он забрался, чтобы сделать селфи.

Кроме того, в Киевской области 14-летний парень попал в реанимацию после неудачного селфи на железнодорожном мосту.

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поезда погиб подросток удар током селфи Черниговская область
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