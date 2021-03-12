Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивць

У селі Щасливе Херсонської області, де вчора знайшли вбитою семирічну Машу Борисову, градус напруги підвищується.

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"Сьогодні" поспілкувалися з місцевими жителями, які розповіли нові подробиці моторошного випадку.

"Говорячи про настрої, які зараз в селі, можу сказати, що народ готується влаштувати самосуд над вбивцею дівчинки. Про сім'ю Маші відомо, що іноді там зловживали спиртним, але, як розумієте, подробиці життя кожної родини знати не можу", – сказав нам керівник села Роман Пустовий.

У той же час опитані нами жителі села розповіли, що, за неофіційною інформацією, до злочину можуть бути причетні декілька осіб.

"Одні вважають причетним родича цієї сім'ї, когось із кумів. Другі пліткують, мовляв, до цього може бути причетний той, хто має відношення до будівлі, де знайшли тіло дівчинки. Начебто поліцейська собака привела і до хрещеного дівчинки, і до тієї людини, в сараї якої було виявлено тіло. Поліції належить з'ясувати, хто ж насправді вбивця", – розповіли нам жителі Щасливого.

Нагадаємо, дівчинка зникла декілька днів тому, а пізніше її знайшли мертвою. Поліцейські не виключають, що дівчинку зґвалтували. Попередньо, смерть наступила внаслідок задушення.

Правоохоронці перевіряють кілька потенційних підозрюваних у вбивстві.

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