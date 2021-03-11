Дівчинку, що зникла на Херсонщині, знайшли мертвою: усі подробиці

Її тіло виявили в сараї одного з будинків

На Херсонщині правоохоронці знайшли мертвою семирічну Марію Борисову, яка зникла кілька днів тому.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що мешканку села Щасливе Олешківського району шукали чотири доби. 11 березня під час повторного пошуку поліцейські виявили труп зниклої дівчини в сараї одного з домоволодінь.

Як повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Херсонській області Тетяна Пшонь, тіло дитини було в мішку.

"Її тіло було виявлено в покинутому приміщенні без даху. Був виявлений поліетиленовий мішок, у якому був труп дівчинки", – сказала Тетяна Пшонь.

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Також речник поліції розповіла Depo.Херсон, що мішок з тілом дівчинки знайшов господар домоволодіння і повідомив про це копам. За його словами, раніше цього мішка не було.

Справу перекваліфікували за ст. 115 ч. 2 п.2 ("Вбивство малолітньої дитини") Кримінального кодексу України. На причетність до злочину перевіряють усіх жителі села.

Зараз встановлюється причина смерті дитини.

Побігла зустрічати тата з роботи і зникла

Востаннє дитину бачили 7 березня. Цілий день дівчинка гралася у дворі з дітьми. Батьки вважають, що Маша пішла зустрічати тата з роботи на зупинці. Далі її ніхто не бачив.

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Батьки кілька годин намагалися знайти дитину, але після невдалих пошуків звернулися до поліції. Її шукали сотні поліцейських, нацгвардійці і волонтери з усієї України. Поля в радіусі 30 кілометрів облетіли квадрокоптером й обстежили тепловізором.

Відео: Сьогодні

Також поліція взяла на контроль раніше судимих жителів Щасливого і довколишніх сіл.

Нагадаємо, раніше в Київській області знайшли вбитою зниклу 12-річну дівчинку.

Також повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який убив 6-річного сина і підпалив квартиру, щоб приховати свій злочин.

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