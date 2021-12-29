"Ховати вас приємного мало": скандальний священик з Полтави видав новий "заклик"

Настоятель храму опублікував своє селфі на тлі пам'ятників на цвинтарі

Священик з Полтави знову потрапив у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

Настоятель Свято-Миколаївського храму в Полтаві Олександр Дедюхін звернувся до українців з незвичайним проханням та викликав бурю негативу в Мережі.

Про це Дедюхін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Ховати вас у таку погоду приємного мало"

Олександр Дедюхін опублікував своє селфі на тлі пам'ятників на цвинтарі. Під фото він закликав українців берегти себе.

"Ви там бережіть себе, тому що ховати вас у таку погоду приємного мало", – написав він.

Олександр Дедюхін опублікував своє селфі на тлі пам'ятників на цвинтарі. Фото: Facebook/Олександр Дедюхін

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Реакція Мережі

У Мережі люди бурхливо відреагували на пост Дедюхіна. Хтось прийняв це за гумор, а хтось обурився.

"Від душі у душу. Дай Боже здоров'я!"

"А в іншу погоду вам приємно ховати людей?"

"Гарне побажання. Має сподобатися військовим на фронті та невиліковно хворим. Постараються не ускладнювати життя священикам"

"Не дочекаєтесь"

Депутата-священика звинуватили у сексизмі

Депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, який є ще й священиком Православної церкви України, образив жінок через аборти. У відповідь народний депутат від "ЄС" Ірина Геращенко назвала його висловлювання сексизмом.

Йому не сподобалися коментарі українців, мовляв, "не можна вважати жінку лише інкубатором", "матка – це її тіло", а "всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі".

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