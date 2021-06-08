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ПЦУ заборонила священику-сексисту з Полтави писати в Facebook

8 червня 2021 17:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Олександру Дедюхіну не можна вести діяльність в соцмережах і літургії – отцю-депутатові радять зробити вибір між службою Богу і партії

Священикові Олександру Дедюхіну з Полтавщини заборонили робити повідомлення в соцмережах на три місяці через сексистський скандал, в який він потрапив минулого тижня.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анна Бечке.

Настоятель Свято-Миколаївської релігійної громади шокував своєю позицією щодо абортів – назвав у Facebook недорозвиненими учасників акцій протесту, які вимагають права самостійно розпоряджатися власним тілом.

Після цього на священика посипалися звинувачення в сексизмі.

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У Полтавській єпархії стверджують, що вивчили публікації Дедюхіна і постановили, що вони розпалюють ворожнечу та шкодять авторитету Православної церкви України.

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Тому священикові до 19 серпня офіційно заборонили проведення літургій, а до 6 вересня – публічну діяльність у соцмережах.

Крім того, оскільки Дедюхін також є депутатом Полтавської міськради, йому порадили зробити вибір між службою Богу і політичною кар'єрою.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в ПЦУ стався інший скандал – у Львові священик "приватизував" церкву, побудовану на пожертви прихожан, переписавши її на дочку, а земельну ділянку – на зятя.

Дивіться більше, про що ще говорять в Україні та світі 8 червня:

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