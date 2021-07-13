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Хотів провезти в бензобаку: в Херсонській області СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в РФ

13 липня 2021 11:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Під час обшуків правоохоронці виявили ще одну партію марихуани

Правоохоронці вилучили канабіс. Фото: СБУ/Facebook

Правоохоронці вилучили канабіс. Фото: СБУ/Facebook

СБУ в Херсонській області проводить системні заходи боротьби з організованими угрупованнями, які займаються виготовленням та контрабандою оптових партій наркотиків. Нещодавно заблокували спробу криміналітету організувати канал контрабанди наркотиків в РФ.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

"На контрольному пункті "Каланчак" було затримано наркоділка, який перевозив у тайнику, обладнаному в бензобаку автомобіля, понад 16 кг канабісу. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили ще одну, підготовлену до збуту партію наркотиків", – йдеться в повідомленні.

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Зараз тривають слідчі дії.

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З початку року на території регіону було виявлено і знищено вісім плантацій канабісу на загальну суму понад 40 млн грн., за цінами "чорного ринку".

Раніше ми повідомляли, що столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився співробітник телеканалу, пов'язаного з нардепом Віктором Медведчуком.

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