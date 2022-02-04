Має елементи пропагування. У Полтаві прибрали пам'ятник Суворову

У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Ініціатором демонтажу став Український інститут національної пам'яті (УІНП).
Про це повідомляє видання "Полтавщина".
Що відомо?
В Українському інституті національної пам'яті вважають, що пам'ятник Суворову несе у собі елементи радянської наочної агітації та пропаганди.
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Пам'ятник стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна, але його демонтували. У 2021 році пам'ятник перемістили як експонат до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації.
Як заявив голова УІНП Антон Дробович, монумент не є пам'яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки й техніки тощо. За його словами, цей пам'ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною незалежності.
"Отже, доцільність музеєфікації та експонування цієї пам'ятки може розглядатися в контексті монументальної пропаганди епохи СРСР", – зазначив Дробович.
Він додав, що встановлення пам'ятника російському полководцю – це фактично акт звеличення одного з найвідоміших героїв держави-агресора.
У Києві хочуть демонтувати "Батьківщину-Мати": що буде на її місці
Кияни пропонують демонтувати монументальну скульптуру "Батьківщина-Мати". А натомість хочуть бачити Архістратига Михаїла. Про це йдеться у петиції на сайті Київради.
З такою пропозицією виступив киянин Олександр Артемов.
"Статуя "Батьківщина-Мати" на Печерських пагорбах столиці є найвищою монументальною спорудою в Європі і є однією з найвідоміших туристичних споруд української столиці. Але первісний задум та радянська естетика цієї споруди не відповідають сучасним політичним та ідеологічним вимогам суспільства", – написав він.
Проте він також упевнений, що демонтаж видається недоцільним.
"По-перше, оскільки він міцно вписався в контури нашого міста, по-друге – з економічних міркувань", – додає Артемов.
За його словами, оскільки жінка виглядає досить чоловікоподібною, а ще й тримає в руках щит і меч, нескладно перетворити її на статую Архістратига Михаїла – "патрона нашого міста".
"З цією метою прибрати груди, замінити радянський герб гербом Києва та домонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові засоби – зробити крила рухливими, щоб вони коливалися під дією вітру", – йдеться у петиції.
Зазначимо, що Архангел Михаїл – головний архангел, що є одним із найшанованіших Архангелів в авраамічних релігіях. У православ'ї його називають Архистратигом, що означає "глава святого воїнства Ангелів та Архангелів".