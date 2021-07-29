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Заманив та намагався згвалтувати: на Чернігівщині затримали 54-річного педофіла (відео)

29 липня 2021 23:34

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дитині дивом вдалося втекти і вдома вона все розповіла батькам

Затримання педофіла під Черніговом / колаж "Сьогодні"

Затримання педофіла під Черніговом / колаж "Сьогодні"

У Чернігівській області 54-річний чоловік заманив до себе додому, побив та намагався згвалтувати 13-річну дівчинку, дитині вдалося вирватися та втекти.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні" з посиланням на поліцію.

Затримання педофіла під Черніговом

Затримання педофіла під Черніговом / Фото: Нацполиция

За попередньою версією поліції, чоловік запросив дівчинку до себе, а там почав погрожувати та бити. Дитині дивом вдалося втекти і вдома вона все розповіла батькам, а ті викликали поліцію.

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На місце відразу виїхали слідчі, оперативники та рота поліції спецпризначення. Наразі чоловіка затримали і зараз він у СІЗО. Йому загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.

Затримання підозрюваного на Чернігівщині

Затримання підозрюваного на Чернігівщині / Фото: Нацполиция

У поліції розповіли, що до будинку вдалося зайти тільки силою, оскільки підозрюваний відмовлявся відчиняти і фактично забарикадувався у будівлі.

"Приміщення було приховане. На вікнах були наявні захисні плівки, через які з вулиці – ні за допомогою певного технічного обладнання, ні за допомогою ліхтарів – не можна було побачити, що відбувається в цьому помешканні. На попередні прохання та заклики відчинити для проведення санкціонованого обшуку, особа категорично відмовлялася", – повідомив в. о. заступника начальника Чернігівського районного управління поліції Роман Грига.

Тож правоохоронці змогли увійти до будтинку лише із залученням спецпідрозділу.

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Нагадаємо, У селищі Старий Салтів Харківської області знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк зі слідами зґвалтування. Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини.

Ми також писали, що ювенальні прокурори Дніпровського району Києва направили до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного доцента одного з державних столичних ВНЗ по факту розбещення 12-річної дівчинки.

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