Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підозрюваний вбивав цуценят і бився – усі подробиці трагедії

Діти жили в одній багатоповерхівці і постійно гралися разом, однак про підлітка відгукуються погано

Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"

У селищі Старий Салтів Харківської області знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк зі слідами зґвалтування. Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини.

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"Сьогодні" зібрали всі подробиці трагедії.

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Пішла на прогулянку і не повернулася

Маленька Мирослава 28 липня не повернулася додому з прогулянки . Близько 18:00 вона поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але до будинку так і не дійшла. Сусіди, активісти, поліція після заяви почали шукати зниклу дівчинку.

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Мати загиблої Тетяна уточнила, що ввечері малеча попросилася гратися з подружкою і взяла велосипед. Однак після цього довго не поверталася.

"А потім прийшла подружка і питає: "А Мира гулятиме?". Я кажу: "Вона ж до тебе пішла", на що Віка відповіла, що Мирослава пішла з Богданом", – сказала матір.

У цю ж ніч її знайшли мертвою у покинутій будівлі. ЗМІ пишуть, що дитину зґвалтували, проте офіційного підтвердження поки немає. У неї забій голови та обличчя.

13-річний підозрюваний – агресивний підліток

Поліцейські встановили головного підозрюваного – це 13-річний місцевий житель. Поки його не затримали, оскільки хлопчик неповнолітній.

Дівчинка знала його з самого народження – вони живуть в одній багатоповерхівці. Хлопчик постійно водився з малюками: у компанії була Мирослава і її однокласниця Віка.

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"Я навіть говорила його матері, щоб сказала йому грати окремо, адже вони в різній віковій категорії", – говорить мати Тетяна.

У Telegram-каналі "Труха Харків" пишуть, що хлопця звуть Богдан. Хоча підлітку тільки 13 років, про нього вже чули в поліції – раніше він був на слуху через шкуродерство. Ще коли він навчався у 4 класі, місцеві жителі говорили, що хлопець жорстоко вбив трьох цуценят – спочатку ударив об землю, а потім повісив.

Скріншот публікації. Джерело: Труха Харків

Крім того, Newsroom повідомляє, що Богдан був дуже агресивною дитиною і постійно бився з іншими дітьми.

"Бився, і цеглою бив, і палицями. Онука мого, Богдана, палицею бив. Онук з вулиці прийшов, ліг і лежить. Я питаю: "Що трапилося?". Він відповідає: "Та з тим дурником краще не грати". Розповів, що той підбіг ззаду і вдарив палицею – по спині і по голові", – сказала сусідка.

Жінка зазначила, що підліток живе разом з мамою, ще у нього є 15-річна сестра. Мати зловживає алкоголем і б'є старшу дочку, Богдан же був улюбленцем. При цьому хлопець теж бив сестру – 1,5 місяці тому після нападу дівчина отримала тріщину ключиці.

Що кажуть у поліції

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Правоохоронці вже почали кримінальне провадження. Поки поліцейські спілкуються з матір'ю хлопця і готують звернення до суду, щоб їм дозволили допитати підлітка і помістити його в приймальник-розподільник для дітей.

Тепер йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.

Нагадаємо, у червні в Тернопільській області зникли двоє 16-річних підлітків, які пішли на нічну риболовлю на Дністер. Тіло одного з них через кілька днів знайшли рятувальники.

Ми також писали, що в Дніпропетровській області пропав восьмирічний хлопчик, який пішов гратися на дитячий майданчик.