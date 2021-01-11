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Знущалися заради фото: у Чернігові на гучний корпоратив притягли теля на прив'язі

11 січня, 12:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У компанії вже відреагували на скандал

У Чернігові на корпоратив привели теля. Під час гучної вечірки тварина на прив'зі служила декором для фото. У Мережі написали, що на святі відпочивали співробітники косметичної компанії Oriflame.

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Про це повідомили на сторінці руху за права тварин Uanimals в Facebook.

Громадська організація назвала такий вчинок "знущанням заради розваг".

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Водночас в Oriflame вже відреагували на скандал. Там заявили, що компанія не була організатором заходу і не несе відповідальність за цей вчинок. Крім того, на святі відпочивали не їхнї співробітники.

"Захід у місті Чернігів був організований партнерами самостійно на свої власні кошти без якої-небудь участі з боку Оріфлейм Україна. У нас не було інформації про те, що в ході заходу будуть використані тварини", – йдеться у повідомленні.

При цьому пресслужба компанії підкреслила, що не підтримує таку поведінку тварин, але не має права контролювати чужі дії.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області місцевий житель прив'язав до машини собаку і волочив її по вулицях.

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Крім того, під Львовом шкуродери жорстоко познущалися над собакою.

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Чернігів корпоратив тварина знущання
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