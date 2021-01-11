Знущалися заради фото: у Чернігові на гучний корпоратив притягли теля на прив'язі

У компанії вже відреагували на скандал

У Чернігові на корпоратив привели теля. Під час гучної вечірки тварина на прив'зі служила декором для фото. У Мережі написали, що на святі відпочивали співробітники косметичної компанії Oriflame.

Реклама

Про це повідомили на сторінці руху за права тварин Uanimals в Facebook.

Громадська організація назвала такий вчинок "знущанням заради розваг".

Реклама

Водночас в Oriflame вже відреагували на скандал. Там заявили, що компанія не була організатором заходу і не несе відповідальність за цей вчинок. Крім того, на святі відпочивали не їхнї співробітники.

"Захід у місті Чернігів був організований партнерами самостійно на свої власні кошти без якої-небудь участі з боку Оріфлейм Україна. У нас не було інформації про те, що в ході заходу будуть використані тварини", – йдеться у повідомленні.

При цьому пресслужба компанії підкреслила, що не підтримує таку поведінку тварин, але не має права контролювати чужі дії.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області місцевий житель прив'язав до машини собаку і волочив її по вулицях.

Реклама

Крім того, під Львовом шкуродери жорстоко познущалися над собакою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама