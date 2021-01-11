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Издевались ради фото: в Чернигове на шумный корпоратив притащили теленка на привязи

11 января, 12:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В компании уже отреагировали на скандал

В Чернигове на корпоратив привели теленка. Во время шумной вечеринки животное на привязи служило декором для фото. В Сети написали, что на празднике отдыхали сотрудники косметической компании Oriflame.

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Об этом сообщили на странице движения за права животных Uanimals в Facebook.

Общественная организация назвала такой поступок "издевательством ради развлечений".

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В то же время в Oriflame уже отреагировали на скандал. Там заявили, что компания не была организатором мероприятия и не несет ответственность за этот поступок. Кроме того, на празднике отдыхали не их сотрудники.

"Мероприятие в городе Чернигов было организовано партнерами самостоятельно на свои собственные средства без какого-либо участия со стороны Орифлейм Украина. У нас не было информации о том, что в ходе мероприятия будут использованы животные", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба компании подчеркнула, что не поддерживает такое поведение животных, но не имеет права контролировать чужие действия.

Напомним, в Днепропетровской области местный житель привязал к машине собаку и волочил ее по улицам.

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Кроме того, под Львовом живодеры жестоко поиздевались над собакой.

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Чернигов корпоратив животное издевательство
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