Зґвалтовані упізнали, а суд відпустив: у Рівному орудує новий Чикатило?

Ідеальний тато, люблячий чоловік та підозрюваний у зґвалтуванні чотирьох жінок та спробі зґвалтування ще двох. Його нічні полювання вистежували 6 років, його впізнали шість жертв, а суд відпустив під домашній арешт, бо добре поводився.

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Винен чи не винен – вирішить суд. Але через те, що ймовірний кривдник на волі, потерпілі втратили сон і спокій, про що вони розповіли журналісту "Підсумків. Сьогодні" Станіславу Фещенку.

До речі, у вісімдесятих роках минулого століття виявилося, що простий радянський інженер Андрій Чикатило убив 53 людей – він заманював жертв у безлюдні місця, ґвалтував, завдавав їм численних ран, а іноді з'їдав. І всі не вірили, що одружений чоловік з вищою освітою, хороший тато міг дійти до таких звірств.

Перша жертва

Перший злочин у Рівному датується зимою 2013 роком – він стався у місцевому гідропарку, за 15 хвилин до центру – поруч стадіон, підприємства, школа – досить людне місце. Відтоді відомо про шість нападів на жінок. Ця серія злочинів поставила на вуха усе місто Рівне.

"Перейшла місток, повернула наліво і повернулася звідти. І я побачила чоловіка, який іде з пакетом. Ну просто високий чоловік. Коли я пішла під тим мостом, він почав бігти за мною. Виставила руки вперед і сказала: не робіть цього. Він поставив мене біля дерева обличчям і сказав: мовчи, будеш жити", – розповідає перша жертва маніяка Ольга Самкевич.

Їй пощастило – проїжджав велосипедист і сполохав нападника.

"Поки я кричала, ґвалтівник тримав мене в руках і мене не відпускав. Відпустив лише тоді, коли велосипедист зупинився. Тобто він чекав до останнього, поїде велосипедист чи ні. Коли той чоловік зупинився, він вже мене відкинув і сам кинувся в кущі", – розповідає жінка.

Другій пощастило менше

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А от Людмилі відбитися не вдалося. Чоловік напав біля її дому. Цього разу діяв жорстокіше.

"Ліктьовим захватом дуже таким професійним він схопив мене за шию. Він мене душив. Позаду всі ноги в мене були побиті. Мабуть, він мене пинав", - розповіла вона.

Маніяка не зупинив навіть вік жінки – майже 60. Те жахіття досі стоїть перед очима.

"Він довів все до кінця. І хочу сказати, що він дуже небезпечний, тому що ерекція в нього була відразу ж. Він дуже збуджується від цього полювання на жінок", – каже Людмила.

Незважаючи на темряву, жінки добре розгледіли ґвалтівника.

"На офіційному впізнанні в поліції я його впізнала одразу. Одразу. В мене навіть сумнівів не було, що це не він", – каже Ольга.

А Людмила додає, що найбільше допомогло те, що вона пошкрябала йому обличчя й у неї з-під нігтів дістали зразки його ДНК.

Характерна особливість маніяка

Жінки також пригадали характерну деталь – від нападника був дуже неприємний запах.

"Він настільки смердючий, що вам не розказати. Немає тварини, яка смердить так, як ґвалтівник", – каже одна з жінок.

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За цими прикметами в серпні 2019-го поліція затримала місцевого жителя. Його впізнала остання – шоста жертва, яка виявилася сусідкою.

"Під час досудового розслідування було зібрано достатньо доказів, що саме ця особа вчинила дані шість злочинів. На даний час немає підстав вважати, що потерпілі можуть оговорювати обвинувачуваного", – каже Вадим Гуменюк, прокурор рівненської окружної прокуратури.

Суд відпустив, а підозрюваний погрожує

Однак суд за півтора року суд так і не почав розгляду справи по суті. А в грудні 2020-го відпустив затриманого із СІЗО, навіть без електронного браслета.

"29 грудня фактично без появи якихось нових обставин його випустили під домашній арешт. Жодні нові обставини в його справі не змінилися. Те, що у нього є малолітня дитина? Малолітня дитина була і тоді, коли обирався запобіжний захід взяття під варту. Захист навіть належним чином не підтвердив наявності у нього роботи", – каже Олег Савич, адвокат однієї з потерпілих.

Жінки налякані тим, що підозрюваний на свободі.

"Мене це не бентежить. Мне це вбиває. Мені вранці складно вставати. У мене почалися головокружіння. Я себе в безпеці не почуваю взагалі", – зізнаєтьсяОльга Самкевич.

А Людмила каже, що він їй погрожував.

"Жінка його пройшла першою. А він мені знову бовкнув: я тебе таки вб’ю", – каже вона.

"У разі, якщо даний факт підтвердиться – що обвинувачений певним чином впливає на потерпілих – даний факт ляже в основу клопотання про зміну обвинуваченому запобіжного заходу", – стверджує прокурор.

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А поки правоохоронці перевіряють, чи дійсно жертві погрожували, збурилися рівняни. Під судом закидали обвинуваченого яйцями.

Редакторка інтернет-видання першою в Рівному оприлюднила ім’я та обличчя підозрюваного: Юрій, близько 30-ти років. Живе у приватному секторі з дружиною та дитиною. Тепер журналістка має клопіт з адвокатом.

"Стільки потерпілих жінок. І є інші жінки, які бояться за своє життя, здоров’я. Є люди, чоловіки, які бояться за життя і здоров’я своїх мам і бабусь навіть. Адвокат прислав мені досудову пропозицію – те, що він вимагає, щоб я попросила вибачення в обвинуваченого і видалила усі свої матеріали", – каже журналістка Вікторія Мамотюк.

Обвинувачений і захисник так і не скористалися жодним шансом пояснити свою позицію пресі. А раптом потерпілі помиляються? Можливо, є алібі?

"Це не на користь моєму клієнту. Це сексуальні злочини. Тут вообще не можна. Те, що відбувається зараз – це порушення всіх етичних норм", – стверджує адвокат підозрюваного.

На клопотання про відведення судді половина потерпілих не з’явилися. Хто за кордоном, хто боїться публічності. Та що там – сам обвинувачений із адвокатом не прийшли. Суддю не відвели. Журналістів виставили, бо процес закритий. Скільки триватиме – не прогнозує ніхто.

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