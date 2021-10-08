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Якої погоди чекати в Україні на вихідні: свіжий прогноз (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
8 жовтня, 09:51
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Опадів синоптики не прогнозують
Опадів на вихідних в Україні не обіцяють. Фото: колаж "Сьогодні"
Опадів на вихідних в Україні не обіцяють. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 9 і 10 жовтня очікується прохолодна погода. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 9 жовтня

У суботу температура повітря вночі впаде до 1-3 градусів, а вдень підніметься до 11-13 градусів тепла. Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

У Києві також день пройде без опадів. Температура повітря вночі – 1-3 градуси, а вдень – 11-13 градусів тепла.

Погода на 9 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 9 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Погода на 10 жовтня

У неділю по всій території України буде сонячно і без опадів. До того ж температура повітря очікується прохолодною.

У Києві синоптики прогнозують вночі від 1 до 3 градусів, а вдень температура досягне 11-13 градусів тепла. Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода на 10 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 10 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Клімат України через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим, прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу на північний захід.

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