Якої погоди чекати в Україні на вихідні: свіжий прогноз (карта)

В Україні 9 і 10 жовтня очікується прохолодна погода. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Погода на 9 жовтня
У суботу температура повітря вночі впаде до 1-3 градусів, а вдень підніметься до 11-13 градусів тепла. Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
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У Києві також день пройде без опадів. Температура повітря вночі – 1-3 градуси, а вдень – 11-13 градусів тепла.
Погода на 10 жовтня
У неділю по всій території України буде сонячно і без опадів. До того ж температура повітря очікується прохолодною.
У Києві синоптики прогнозують вночі від 1 до 3 градусів, а вдень температура досягне 11-13 градусів тепла. Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Клімат України через 50 років
У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим, прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу на північний захід.
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