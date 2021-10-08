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Какой погоды ждать в Украине на выходные: свежий прогноз (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
8 октября, 09:51
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Осадков синоптики не прогнозируют
Осадков на выходных в Украине не обещают. Фото: коллаж "Сегодня"
Осадков на выходных в Украине не обещают. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 9 и 10 октября ожидается прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 9 октября

В субботу температура воздуха ночью упадет до 1-3 градусов, а днем поднимется до 11-13 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В Киеве также день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью – 1-3 градуса, а днем – 11-13 градусов тепла.

Погода на 9 октября. Карта Укргидрометцентра
Погода на 9 октября. Карта Укргидрометцентра

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Погода на 10 октября

В воскресенье по всей территории Украины будет солнечно и без осадков. При этом температура воздуха ожидается прохладной.

В Киеве синоптики прогнозируют ночью от 1 до 3 градусов, а днем температура достигнет 11-13 градусов тепла. Ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с.

Погода на 10 октября. Карта Укргидрометцентра
Погода на 10 октября. Карта Укргидрометцентра

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Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

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