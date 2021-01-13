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Карантин за власний кошт: міськраду Черкас відправили у неоплачувану відпустку

13 січня, 01:08

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мер Бондаренко вважає, що всі повинні бути в рівних умовах

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко відправив працівників міськради на час карантину у зв’язку з коронавірусом у неоплачувані відпустки.

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Про це йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

Тиждень за власний рахунок відпочиватиме одна половина співробітників, тиждень – друга. Так мер сподівається зекономити гроші на зарплатню бюджетникам, аджа через весняний карантин міська скарбниця недоотримала двісті мільйонів гривень і скільки втратять тепер – навіть не прогнозують.

Працівники міськради від такого ноу-хау, звісно, не в захваті, а от прості жителі Черкас ідею мера підтримують.

"Зрозуміло, що це заробітна плата, зрозуміло, що негативно в більшості випадків, але це вимушений крок, я скажу. Потрібно, щоб усі були в рівних умовах", – каже черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.

З ним повністю згодна місцева мешканка Ніна Луценко.

"Нам же ж тоже важко. Не тіки вони в карантіні. Он центральний ринок закритий полностью. Тоже люди повинні ше кроме того платити арєндну плату. Усім важко. Ну, зарплати в них, навєрно, позволять трошечки прижати себе", – переконана жителька Черкас.

Автор: Євгенія Кравець Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко відмовлявся запроваджувати жорсткий карантин у місті, оскільки, за його словами, нові обмеження не на часі, бо захворюваність знижується.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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мер зарплати карантин Анатолий Бондаренко Черкаси міськрада
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