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Карантин за свой счет: горсовет Черкасс отправили в неоплачиваемый отпуск

13 января, 01:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мэр Бондаренко считает, что все должны быть в равных условиях

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко отправил работников горсовета на время карантина в связи с коронавируса в неоплачиваемые отпуска.

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Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Неделя за свой счет отдыхать одна половина сотрудников, неделю – вторая. Так мэр надеется сэкономить деньги на зарплату бюджетникам, аджа через весенний карантин городская казна недополучила двести миллионов гривен и сколько потеряют теперь – даже не прогнозируют.

Работники горсовета от такого ноу-хау, конечно, не в восторге, а вот простые жители Черкасс идею мэра поддерживают.

"Понятно, что это заработная плата, разумеется, негативно в большинстве случаев, но это вынужденный шаг, я скажу. Нужно, чтобы все были в равных условиях ", – говорит черкасский мэр Анатолий Бондаренко.

С ним полностью согласна местная жительница Нина Луценко.

"Нам же тоже тяжело. Не только они на карантине. Вон центральный рынок закрыт полностью. Тоже люди должны еще, кроме того, платить арендную плату. Всем тяжело. Ну, зарплаты у них, наверное, позволяют немножечко прижать себя", – убеждена жительница Черкасс.

Автор: Евгения Кравец Видео: Сегодня
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Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отказывался вводить жесткий карантин в городе, поскольку, по его словам, новые ограничения несвоевременны, потому что заболеваемость идет на спад.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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мэр зарплаты карантин Анатолий Бондаренко Черкассы горсовет
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