Кожному по заслугах його: під Миколаєвом знайшли мертвим військового, а поруч записку

Вбитого підозрювали у замаху на вбивство українського військовослужбовця – поліція вже озвучила ймовірну причину смерті чоловіка

У суботу, 1 травня, у Очакові знайшли труп військового, якого правоохоронці підозрювали у замаху на вбивство бійця ЗСУ.

Реклама

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"На померлому був одяг захисного кольору, схожий на форменний. Експерт, оглянувши тіло, виявив ушкодження у вигляді порізів на руках та шиї. Попередня причина смерті – самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Правоохоронці вилучили з місця пістолет та ніж, зброю направили на дослідження.

Загиблим виявився 26-річний місцевий військовослужбовець, якого підозрювали у замаху на вбивство також військового. Злочин стався 23 квітня у дворі будинку.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у подібних випадках.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що у Тернопільській області місцевий житель під час сварки познущався над власною дружиною. Чоловік бив, катував, а потім задушив 55-річну жінку.