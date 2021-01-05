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Кричала про допомогу з вікна: на Черкащині онук жорстоко знущався над бабусею

5 січня, 01:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Хлопець силою утримував пенсіонерку

У Черкаській області 24-річний хлопець вчинив домашнє насильство щодо 82-річної бабусі, з якою живе.

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Як повідомляє пресслужба Нацполіції, він силою утримував жінку і поводився агресивно.

До поліції надійшло повідомлення, що з вікна одного з будинків кричить жінка і просить про допомогу.

Двері квартири довелося зламати, щоб врятувати пенсіонерку. Зараз вона перебуває під наглядом медиків.

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Госпіталізували і внука, за словами лікарів, він потребує додаткового обстеження фахівцями.

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Також ми писали про те, що на Херсонщині поліцейські склали адмінпротокол на батьків учня, який знущався над однокласником з особливими освітніми потребами.

Також ми писали, як на Прикарпатті школярки підсипали проносне однокласникам.

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пенсіонери насилля бабуся Черкаська область
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