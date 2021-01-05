Кричала про допомогу з вікна: на Черкащині онук жорстоко знущався над бабусею

У Черкаській області 24-річний хлопець вчинив домашнє насильство щодо 82-річної бабусі, з якою живе.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, він силою утримував жінку і поводився агресивно.
До поліції надійшло повідомлення, що з вікна одного з будинків кричить жінка і просить про допомогу.
Двері квартири довелося зламати, щоб врятувати пенсіонерку. Зараз вона перебуває під наглядом медиків.
Госпіталізували і внука, за словами лікарів, він потребує додаткового обстеження фахівцями.
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