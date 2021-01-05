Кричала о помощи из окна: в Черкасской области внук жестоко издевался над бабушкой

В Черкасской области 24-летний парень совершил домашнее насилие в отношении 82-летней бабушки, с которой живет.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции, он силой удерживал женщину и вел себя агрессивно.

В полицию поступило сообщение, что из окна одного из домов кричит женщина и просит о помощи.

Двери квартиры пришлось взломать, чтобы спасти пенсионерку. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

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Госпитализировали и внука, по словам врачей, он нуждается в дополнительном обследовании специалистами.

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