Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Люди так не живуть. На Сумщині окупанти вигнали сім'ю і перетворили їхній будинок на звалище (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Олеся Боровик Олеся Боровик власна кореспондентка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 22:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У селі Колісникове окупанти на час перегрупування колони вигнали сім'ю українців із дому та оселилися там самі – фото наслідків

Російські окупанти вигнали сім'ю з будинку у селі Колісникове Роменського району Сумської області. Вони тимчасово там оселилися і перетворили будинок на смітник.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама
Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Будинок українців російські військові залишили після перегрупування колони. Як видно на фото, у будівлі дуже багато сміття, брудні підлоги.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Також окупанти поламали меблі господарів будинку. Зверніть увагу – сухпайки у кімнатах із зіркою армії Росії.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Обстановка

  • За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення. власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
  • Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – учетверо довше, чим ворог планував своє вторгнення.
  • Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
  • Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
Світ душить РФ санкціями
Усі санкції
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Перша медична допомога
Допоможи!
Мер говорить
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Фінанс-дайджест
Більше новин
Рупори Кремля
Путіністи 🤬
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Паралімпіада-2022. Медалі
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Китай КитайCN
14
14
19
47
2
flag Україна УкраїнаUA
9
10
6
25
3
flag Канада КанадаCA
7
4
10
21
4
flag Франція ФранціяFR
6
1
2
9
5
flag США СШАUS
4
10
3
17
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38812.34

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2560.07

Litecoin (LTC)

103.12

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Комаровський в темі
Як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС
Запитай у лікаря

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти