Люди так не живуть. На Сумщині окупанти вигнали сім'ю і перетворили їхній будинок на звалище (фото)

У селі Колісникове окупанти на час перегрупування колони вигнали сім'ю українців із дому та оселилися там самі – фото наслідків

Російські окупанти вигнали сім'ю з будинку у селі Колісникове Роменського району Сумської області. Вони тимчасово там оселилися і перетворили будинок на смітник.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Будинок українців російські військові залишили після перегрупування колони. Як видно на фото, у будівлі дуже багато сміття, брудні підлоги.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Також окупанти поламали меблі господарів будинку. Зверніть увагу – сухпайки у кімнатах із зіркою армії Росії.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

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