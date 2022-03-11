Люди так не живут. В Сумской области оккупанты выгнали семью и превратили их дом в свалку (фото)

В селе Колесниково оккупанты на время перегруппировки колонны выгнали семью украинцев из дома и поселились там сами – фото последствий

Российские оккупанты выгнали семью из дома в селе Колесниково Роменского района Сумской области. Они временно там поселились и превратили дом в свалку.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Дом украинцев российские военные оставили после перегруппировки колонны. Как видно на фото, в здании очень много мусора, грязные полы.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Также оккупанты поломали мебель хозяев дома. Обратите внимание – сухпайки в комнатах со звездой армии России.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

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