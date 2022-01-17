Мороз не відступає: де в Україні буде найхолодніше

Українців попередили про невелику сніг, а також ожеледь, яка цього дня буде на дорогах

Завтра обіцяють північно-західний вітер із сильними та штормовими поривами / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 18 січня, буде морозною та зі снігом, але так буде не скрізь. У деяких областях температура повітря підніметься до нуля градусів. В решті регіонів варто очікувати сильний вітер із штормовими поривами до 15 м/с.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря протягом дня опуститься до 6 градусів морозу. Найтепліше буде лише на півдні, де буде близько нуля градусів. Також буде невеликий сніг та ожеледиця на дорогах.

Синоптик прогнозує північно-західний вітер із штормовими поривами, які досягатимуть 15-22 м/с, а іноді й сильніші.

У Києві завтра, 18 січня, буде мороз, але не сильний. Вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів. Також обіцяють ожеледицю, невеликі опади та північно-західний вітер із сильними та штормовими поривами до 15 м/с.