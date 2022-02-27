На блокпосту в Сумах підбито два ворожі танки (відео)

У Сумах українські військові підбили російську техніку на блокпосту. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.
"Два підбиті ворожі танки. Палає ворожий блокпост біля Хімпрому, Суми! Слава нашим хлопцям", – написала вона.
Запеклі бої за Україну
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.
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А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.
Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої технікисупротивника, але її вже зустріли вогнем наші захисники.