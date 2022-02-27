На блокпосту в Сумах подбиты два вражеских танка (видео)

На окраинах продолжаются бои с военными

Танки загорелись, так и не заехав в город / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумах украинские военные подбили российскую технику на блокпосту. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

"Два подбитых вражеских танка. Пылает вражеский блокпост возле Химпрома, Сумы! Слава нашим ребятам", – написала она.

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Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелам, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но ее уже встретили огнем наши защитники.