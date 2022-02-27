На блокпосту в Сумах подбиты два вражеских танка (видео)

В Сумах украинские военные подбили российскую технику на блокпосту. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.
"Два подбитых вражеских танка. Пылает вражеский блокпост возле Химпрома, Сумы! Слава нашим ребятам", – написала она.
Ожесточенные бои за Украину
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.
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