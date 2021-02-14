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На Чернігівщині чоловік "вбив" вітчима, щоб йому прибрали сніг

14 лютого, 20:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

"Прибирання снігу" коштуватиме заявникові максимум 119 грн

У Чернігівській області житель с. Грибова Рудня пізно ввечері 13 лютого зателефонував у поліцію і повідомив, що вбив свого вітчима, але, як виявилося, ніякого злочину не було.

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Про це повідомила прессекретарка Нацполіції області Юлія Ковтун, передає "Суспільне".

Телефоном чоловік розповів, що вдарив вітчима ножем у груди і він тепер не дихає. Більше заявник нічого не повідомив, лише попросив відправити наряд поліції і спеціальну техніку, оскільки до його будинку через сніг на легковому транспорті не проїдеш.

Прибувши на місце, поліцейські з'ясували, що 34-річний житель Грибової Рудні просто хотів, щоб біля його будинку почиcтили сніг, тому й вигадав усю цю історію.

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На чоловіка склали адміністративний протокол за свідомо неправдивий виклик, йому загрожує штраф від 51 до 119 грн.

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Нагадаємо, в Ірпені Київської області місцеві жителі вигадали незвичний спосіб для прибирання снігу з вулиць, прив'язавши до мікроавтобуса залізну конструкцію.

Ми також повідомляли, що снігопади в Україні припиняються, оскільки нас нарешті залишив циклон "Волкер". Водночас тепер синоптики прогнозують сильні морози.

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вбивство сніг поліція чернігівська область
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