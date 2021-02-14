Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

На Черниговщине мужчина "убил" отчима, чтобы ему расчистили снег

14 февраля, 20:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

"Чистка снега" обойдется заявителю максимум в 119 грн

В Черниговской области житель с. Грибова Рудня поздно вечером 13 февраля позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима, но, как оказалось, никакого преступления не было.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун, передает "Суспільне".

По телефону мужчина рассказал, что ударил отчима ножом в грудь и он теперь не дышит. Больше заявитель ничего не сообщил, только попросил отправить наряд полиции и специальную технику, поскольку к его дому из-за снега на легковом транспорте не проехать.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что 34-летний житель Грибовой Рудни просто хотел, чтобы у его дома расчиcтили снег, поэтому и выдумал всю эту историю.

В тренде
В оккупированном Крыму на трассе столкнулись 32 автомобиля (видео)

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов, ему грозит штраф от 51 до 119 грн.

Реклама

Напомним, в Ирпене Киевской области местные жители нашли необычный способ для уборки снега с улиц, привязав к микроавтобусу железную конструкцию.

Мы также сообщали, что снегопады в Украине прекращаются, так как нас наконец покинул циклон "Волкер". В то же время теперь синоптики прогнозируют сильные морозы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство снег полиция черниговская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мама девочки, видео которой
Мама девочки, видео которой "взорвало" интернет: "Это непросто – стать известной за одну ночь"Украина
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пыток
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пытокДругие регионы
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенок
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенокДругие регионы
Готовы к лютым морозам? На выходных сильно похолодает, местами до -22
Готовы к лютым морозам? На выходных сильно похолодает, местами до -22Украина
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15Украина
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпера
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпераУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять