На Донбасі "йде брат на брата": мер Полтави потрапив до "Миротворця" за пропаганду РФ

Після скандальних заяв про війну на Донбасі голова Полтави опинився у базі "Миротворця" як помічник російських окупантів та розповсюджувач пропаганди РФ

Мер Полтави потрапив до бази "Миротворця" / Фото: Колаж: Сьогодні

Мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази "Миротворця" за проросійські погляди. Він заявляв, що на сході України триває "братовбивча війна", а на території України взагалі воюють США та Росія.

Скандальну заяву глава міста зробив у ефірі каналу "НАШ".

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Що сказав Мамай?

Чиновник заявив, що під час спілкування молодь нібито його запевняла, що не хоче, щоб Україною керували ні країни Заходу, ні Сходу. "Усі хочуть, щоб нами керував українець".

При цьому він "забув" про агресію РФ стосовно України. Мер повторював російський наратив про те, що на Донбасі йде "брат на брата".

"Спілкуючись із мешканцями нашого міста, дедалі більше переконуюсь і сам, і бачу позицію населення щодо політики. Мені здається, що в нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія", – сказав Мамай.

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Голова міста також шкодує про те, що Україна розірвала економічні відносини із країною-агресором.

Мамай у "Миротворці"

Після скандальної заяви голову Полтави внесли до бази "Миротворця". На сайті уточнили причини, через які він потрапив до цього списку:

Посібник терористів та російських окупантів;

Поширення кремлівської пропаганди;

Участь у актах гуманітарної агресії проти України;

Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України.