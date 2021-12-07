На Донбассе "идет брат на брата": мэр Полтавы попал в "Миротворец" за пропаганду РФ

После скандальных заявлений о войне на Донбассе глава Полтавы оказался в базе "Миротворца" как пособник российских оккупантов и распространитель пропаганды РФ

Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэра Полтавы Александра Мамая внесли в базу "Миротворца" за пророссийские взгляды. Он заявлял, что на востоке Украины идет "братоубийственная война", а на территории Украины вообще воюют США и Россия.

Скандальное заявления глава города сделал в эфире канала "НАШ".

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Что сказал Мамай?

Чиновник заявил, что во время общения молодежь якобы его уверяла, что не хочет, чтобы Украиной руководили ни страны Запада, ни Востока: "Все хотят, чтобы нами руководил украинец".

При этом он "забыл" об агрессии РФ в отношении Украины. Мэр повторял российский нарратив о том, что на Донбассе – идет "брат на брата".

"Общаясь с жителями нашего города, еще больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения касаемо политики. Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это США и Россия", – сказал Мамай.

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Глава города также выразил сожаление, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором.

Мамай в "Миротворце"

После скандального заявления главу Полтавы внесли в базу "Миротворца". На сайте уточнили причины, по которым он попал в этот список:

Пособник террористов и российских оккупантов;

Распространение кремлевской пропаганды;

Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины;

Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины.