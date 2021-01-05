Українські прикордонники виписали штраф чоловіку через армію олов'яних солдатиків

У пункті пропуску Сеньківка Чернігівської області прикордонники виявили та вилучили у водія вантажівки колекцію олов'яних солдатиків, які він намагався без декларації завезти з Росії в Україну.
Як розповіли в Держприкордонслужбі, 45-річний українець, повертаючись додому вантажним автомобілем DAF, вирішив підзаробити і провезти металеві фігурки воїнів різних епох.
У кабіні водія виявили 474 фігурки олов'яних солдатиків і колекційних історичних постатей виробництва московської студії.
За словами чоловіка, товар йому запропонував перевезти через кордон за винагороду громадянин Росії. В Україні їх повинні були продати любителям історичної та військової мініатюри.
Прикордонники з'ясували, що вартість однієї такої мініатюри, в інтернеті становить орієнтовно 1,5 тисячі гривень. Тому, за попередньою оцінкою, виявлені фігурки стоять понад 700 000 гривень.
Колекцію олов'яних мініатюр вилучили, а водія притягли до відповідальності за статтею "недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення".
Раніше ми повідомляли, що на кордоні з Росією завернули майже 300 книг про Гаррі Поттера. Два жителя Харкова погодилися перевезти товар до Росії.
Також нагадаємо, на кордоні з Росією згорів мікроавтобус з контрабандною ікрою.
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