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Украинские пограничники выписали штраф мужчине из-за армии оловянных солдатиков

5 января, 14:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коллекцию миниатюрных статуэток собирались продать в Украине

В пункте пропуска Сеньковка Черниговской области пограничники обнаружили и изъяли у водителя грузовика коллекцию оловянных солдатиков, которые он пытался без декларации завезти из России в Украину.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, 45-летний украинец, возвращаясь домой грузовым автомобилем DAF, решил подзаработать и провезти металлические фигурки воинов различных эпох.

В кабине водителя обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур производства московской студии.

По словам мужчины, товар ему предложил перевезти через границу за вознаграждение гражданин России. В Украине их должны были продать любителям исторической и военной миниатюры.

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Пограничники выяснили, что стоимость одной такой миниатюры, в интернете составляет ориентировочно 1,5 тысячи гривен. Поэтому, по предварительной оценке, обнаруженные фигурки стоят более 700 000 гривен.

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Коллекцию оловянных миниатюр изъяли, а водителя привлекли к ответственности по статье "недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения".

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Ранее мы сообщали, что на границе с Россией завернули почти 300 книг о Гарри Поттере. Два жителя Харькова согласились перевезти товар в Россию.

Также напомним, на границе с Россией сгорел микроавтобус с контрабандной икрой.

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пограничники миниатюры декларирование солдатики Черниговская область
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