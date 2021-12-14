На Сумщині підлітки втекли з дому через телефон (відео)

Камери відеоспостереження засікли втікачів на виїзді із міста

На Сумщині поліцейські з волонтерами шукали двох підлітків. Вони втекли з домуна батьківській машині, якою навіть не вміли керувати.

Автомобіль знайшли у полі

Автомобіль, на якому виїжджали діти, знайшли згодом у полі. Самих втікачів побачили у Харкові на залізничному вокзалі біля входу до метро.

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Майже три доби Артем і Вітя поневірялися по сусідній області.

"Я розбив свій телефон і сховав це від мами з татом. Я думав, що отримаю", – розповідає 15-річний Артем.

План втечі Артем вигадав сам, а ще й 10-річного Вітю втягнув.

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"Я Віте сказав, що мені не подобається у цій сім'ї. Потім ми дочекалися ночі і через вікно зникли. З гаража ми виїхали машиною", – додає Артем.

Втікачів помітили камери

Камери відеоспостереження засікли втікачів на виїзді з міста у напрямку до сусідньої Харківської області.

"Незважаючи на свій юний вік, автомобілем хлопці доїхали з міста Тростянець до міста Богодухів. Там вони і покинули цей автомобіль", – розповідає інспектор ювенальної превенції управління Нацполіції Сумської області.

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Залишили хлопці авто через те, що вони застрягли на узбіччі. Два дні діти просиділи в машині, а коли зголодніли, то взяли готівку в авто та пішли до магазину. Далі вони діставалися автостопом.

Знайшли втікачів у Харкові на залізничному вокзалі. Майже за 140 кілометрів від будинку.

Згодом із дітьми працюватимуть психологи та соціальні працівники, щоб такого більше не сталося.

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