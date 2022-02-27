На Суми рухається колона російської техніки

На Суми, де вчора йшли запеклі бої з окупантом, рухається колона техніки агресора. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
"З боку Хімпрому на місто йде велика колона ворожої техніки!" – йдеться у повідомленні.
Небезпека для мирних
У зв'язку з черговим наступом російських військ на місто місцева влада закликала громадянських піти в безпечне місце і не виходити без потреби на вулицю. Якщо ви не в сховищі, то тримайтеся подалі від вікон та бережіть себе.
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Незважаючи на наступ ворога, Суми мужньо тримають оборону. Зокрема, у місті тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Також в полон взяли військового Російської Федерації.