На Суми рухається колона російської техніки

Росіяни наступають на місто з боку Хімпрому

Окупанти знову роблять спроби захопити обласний центр, але наші військові та місцеві не здаються. Фото: колаж "Сьогодні"

На Суми, де вчора йшли запеклі бої з окупантом, рухається колона техніки агресора. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"З боку Хімпрому на місто йде велика колона ворожої техніки!" – йдеться у повідомленні.

Реклама

Небезпека для мирних

У зв'язку з черговим наступом російських військ на місто місцева влада закликала громадянських піти в безпечне місце і не виходити без потреби на вулицю. Якщо ви не в сховищі, то тримайтеся подалі від вікон та бережіть себе.

Вчора у Сумах відновилися бої, техніку та військового РФ взяли в полон

Незважаючи на наступ ворога, Суми мужньо тримають оборону. Зокрема, у місті тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Також в полон взяли військового Російської Федерації.