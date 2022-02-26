Запеклі бої у Сумах: як виглядає місто зараз (відео)

У Сумах досі тривають артобстріли. На вулиці Білопільська вибите скло у квартирах та яма від снаряда на вулиці.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Місцеві жителі показали наслідки обстрілу у Сумах.
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"4 снаряди рвонуло біля будинку. Повибивало все скло на перших поверхах, склопакети побиті всі. У моїй квартирі все скло вибите. Вище на поверхах без скла. Плюс яма біля будинку і побита лавка", – розповів очевидець.
У Сумах відновилися бої, техніку та військового РФ взяли в полон
У Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Крім того, взяли у полон військового Російської Федерації.
За даними Сумської військової адміністрації, військового РФ затримано на виїзді із Сум. У нашому розпорядженні відео від місцевої цивільно-військової адміністрації.
У Telegram-каналах публікують відео із Сум, де затримано російського військового. Він плаче, доки його допитують місцеві жителі. У відповідь на запитання: "Хто вас направив сюди?" – військовий закриває обличчя руками та плаче.