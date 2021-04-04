Нацгвардія заблокувала ринок у Миколаєві через відмову дотримуватися карантину

Підприємці не розуміють, чому їм працювати заборонено, а супермаркетам – ні

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала роботу ринку "Колос", співробітники якого ігнорували нові карантинні обмеження.

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Про це повідомляє "Новини N".

Підприємці вирішили продовжити роботу, незважаючи на введення жорсткого локдауну. Вони заявили, що покупців на ринку менше, ніж в супермаркетах, тому вони не розуміють, чому їм працювати заборонено.

Сьогодні вранці на місце приїхало кілька десятків бійців Нацгвардії і поліції, які заблокували всі входи. Один з правоохоронців повідомив, що їм поставили завдання не пускати на ринок нікого – ні продавців, ні покупців.

Зараз більшість точок закриті, однак кілька кіосків продовжили роботу, незважаючи на заборону. За словами продавців, всередину магазинів вони нікого не пускають, працюють навинос.

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Видання також зазначає, що на речовому ринку, який розташований навпроти "Колоса", більшість торгових точок спокійно працює. Поліції там немає, ніхто нікого не чіпає.

/ Фото: Новини N

/ Фото: Новини N

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/ Фото: Новини N

Як повідомлялося раніше, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Також ми писали, що з 5 квітня в Києві будуть проводити перевірки в офісах на дотримання протиепідемічних заходів у закритих приміщеннях. У разі порушення керівництво підприємства оштрафують.

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