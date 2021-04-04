Русский
$ 27,83
32,7
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Нацгвардія заблокувала ринок у Миколаєві через відмову дотримуватися карантину

4 квітня, 13:51

Віталій Семченко Віталій Семченко

Підприємці не розуміють, чому їм працювати заборонено, а супермаркетам – ні

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала роботу ринку "Колос", співробітники якого ігнорували нові карантинні обмеження.

Реклама

Про це повідомляє "Новини N".

Підприємці вирішили продовжити роботу, незважаючи на введення жорсткого локдауну. Вони заявили, що покупців на ринку менше, ніж в супермаркетах, тому вони не розуміють, чому їм працювати заборонено.

Сьогодні вранці на місце приїхало кілька десятків бійців Нацгвардії і поліції, які заблокували всі входи. Один з правоохоронців повідомив, що їм поставили завдання не пускати на ринок нікого – ні продавців, ні покупців.

Зараз більшість точок закриті, однак кілька кіосків продовжили роботу, незважаючи на заборону. За словами продавців, всередину магазинів вони нікого не пускають, працюють навинос.

Реклама

Видання також зазначає, що на речовому ринку, який розташований навпроти "Колоса", більшість торгових точок спокійно працює. Поліції там немає, ніхто нікого не чіпає.

/ Фото: Новини N

В тренді
Півроку боровся за життя: в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні

/ Фото: Новини N

Реклама

/ Фото: Новини N

Як повідомлялося раніше, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Також ми писали, що з 5 квітня в Києві будуть проводити перевірки в офісах на дотримання протиепідемічних заходів у закритих приміщеннях. У разі порушення керівництво підприємства оштрафують.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Миколаїв ринки карантин нацгвардія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоні
У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоніІнші регіони
Закриття ринків – удар по малому бізнесу: в Полтаві протестують підприємці (фото)
Закриття ринків – удар по малому бізнесу: в Полтаві протестують підприємці (фото)Інші регіони
Каталися на велосипедах: у Вінницькій області п'яний водій насмерть збив двох дітей (фото)
Каталися на велосипедах: у Вінницькій області п'яний водій насмерть збив двох дітей (фото)Інші регіони
У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на Донбасі
У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на ДонбасіУкраїна
Транспорт за часом і перепустками: у Миколаєві із завтрашнього дня посилюють карантин
Транспорт за часом і перепустками: у Миколаєві із завтрашнього дня посилюють карантинІнші регіони
Чернігівська область офіційно в
Чернігівська область офіційно в "червоній зоні": там посилюють карантинІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти