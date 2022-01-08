Знайшов на вулиці. На Черкащині дитина потрапила до лікарні через феєрверк

Інцидент трапився сьогодні, 8 січня, 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк і підпалив його

Хлопчик отримав опіки обличчя та рук / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Сагунівка Черкаської області хлопчик травмувалася піротехнікою. У дитини опіки обличчя та рук. Зараз допомогу хлопчику надають медики.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Подробиці інциденту

Подія сталася 8 січня. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його.

"У результаті піротехнічний засіб спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Поліцією відомості внесені до Єдиного обліку.

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Поради щодо піротехніних виробів

Правоохоронці опублікували рекомендації щодо вибору та придбання піротехнічної продукції:

перевіряйте наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін;

такі вироби слід купувати тільки в спеціалізованих торгівельних місцях;

не купуйте вироби сумнівного вигляду, що мають дефекти та інші пошкодження корпусу або фітілю;

до кожного піротехнічного виробу в обов’язковому порядку має бути інструкція із застосування (експлуатації), що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування.

"Пам’ятайте: піротехнічні вироби не іграшки, вони можуть спричинити серйозні опіки чи травми рук, обличчя, очей. При їх використанні обов’язково дотримуватись правил особистої безпеки", – йдеться у повідомленні.

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