Знайшов на вулиці. На Черкащині дитина потрапила до лікарні через феєрверк

У селі Сагунівка Черкаської області хлопчик травмувалася піротехнікою. У дитини опіки обличчя та рук. Зараз допомогу хлопчику надають медики.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Подробиці інциденту
Подія сталася 8 січня. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його.
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"У результаті піротехнічний засіб спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували", – йдеться у повідомленні.
Поліцією відомості внесені до Єдиного обліку.
Поради щодо піротехніних виробів
Правоохоронці опублікували рекомендації щодо вибору та придбання піротехнічної продукції:
- перевіряйте наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін;
- такі вироби слід купувати тільки в спеціалізованих торгівельних місцях;
- не купуйте вироби сумнівного вигляду, що мають дефекти та інші пошкодження корпусу або фітілю;
- до кожного піротехнічного виробу в обов’язковому порядку має бути інструкція із застосування (експлуатації), що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування.
"Пам’ятайте: піротехнічні вироби не іграшки, вони можуть спричинити серйозні опіки чи травми рук, обличчя, очей. При їх використанні обов’язково дотримуватись правил особистої безпеки", – йдеться у повідомленні.
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