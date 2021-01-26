Знайшли цілий склад вкраденого: у Чернігівській області розкрадали військову частину (фото)

У Чернігівській області посадові особи військової частини розкрадали військове майно на замовлення комерційних структур. Після цього вкрадене продавали держпідприємствам оборонно-промислового комплексу і за кордон.

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Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними СБУ, щоб приховати походження товарів, порушники знищували справжні серійні номери на вузлах. Після експертиз їх вдалося ідентифікувати.

Під час обшуків копи вилучили майно, яке вже продали ділкам. Його готували до експорту в одну з країн азіатського регіону. Також виявили цілий склад з викраденою з військових частин продукцією.

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Наразі досудове слідство триває.

Нагадаємо, у Львівській області колишній військовий вкрав з частини важливу техніку.

Крім того, під Києвом чоловік намагався продати комплектуючі до штурмовика Су-25.

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