Нашли целый склад украденного: в Черниговской области разворовывали воинскую часть (фото)

В Черниговской области должностные лица воинской части разворовывали военное имущество по заказу коммерческих структур. После этого украденное продавали госпредприятиям оборонно-промышленного комплекса и за границу.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, чтобы скрыть происхождение товаров, нарушители уничтожали настоящие серийные номера на узлах. После экспертиз их удалось идентифицировать.

Во время обысков копы изъяли имущество, которое уже продали дельцам. Его готовили к экспорту в одну из стран азиатского региона. Также обнаружили целый склад с похищенной из воинских частей продукцией.

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Сейчас досудебное следствие продолжается.

Напомним, во Львовской области бывший военный украл из части важную технику.

Кроме того, под Киевом мужчина пытался продать комплектующие к штурмовику Су-25.

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