Ґвалтував 7-річну дівчинку та знімав кіно для дорослих: у Черкасах затримали педофіла

У Черкасах чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та виготовлення порнографії за її участю.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Деталі НП
Відповідно слідству, підозрюваний, будучи родичем дівчинки, користувався її безпорадністю, неодноразово ґвалтував дитину та виготовляв порнографію за її участю.
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Насильнику повідомлено про підозру в розбещенні та зґвалтуванні 7-річної дівчинки, а також виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру за її участю (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301, ч. 2) . ч. 3 статті 301-1 КК України.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Сексуальне насильство над дітьми в Україні
У середньому до 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.
Чому діти мовчать
Причини мовчання дітей найрізноманітніші:
- страх або сором;
- недовіра батьків до слів дитини;
- страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;
- залежність сім'ї від педофіла.
Раніше ми писали:
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У Рівному молодик зґвалтував 13-річну дівчинку. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалій.