Ґвалтував 7-річну дівчинку та знімав кіно для дорослих: у Черкасах затримали педофіла

Підозрюваний, будучи родичем дитини, користувався її безпорадністю

У Черкасах затримали педофіла. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та виготовлення порнографії за її участю.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Деталі НП

Відповідно слідству, підозрюваний, будучи родичем дівчинки, користувався її безпорадністю, неодноразово ґвалтував дитину та виготовляв порнографію за її участю.

Насильнику повідомлено про підозру в розбещенні та зґвалтуванні 7-річної дівчинки, а також виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру за її участю (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301, ч. 2) . ч. 3 статті 301-1 КК України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Сексуальне насильство над дітьми в Україні

У середньому до 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.

Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей найрізноманітніші:

страх або сором;

недовіра батьків до слів дитини;

страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;

залежність сім'ї від педофіла.

Раніше ми писали: