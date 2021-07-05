Чи не обпечіться! Погоду на ТБ Полтави ведуть гарячі хлопці (відео)

Телеканал вирішив розбавити дівчат модельної зовнішності, які зазвичай оголошували прогнози раніше, кількома спортивними юнаками

Серед ведучих погоди в Україні можна знайти навіть чоловіків-красенів. Фото: колаж "Сьогодні"

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися й декілька спортивних хлопців.

Вочевидь, телеканал PTV вирішив внести гендерне різноманіття в випуски прогнозу погоди. Тепер, крім красунь модельної зовнішності, сонце чи дощ полтавчанам оголошують підкачані юнаки – Олег Килюшик, Сергій Фалілєєв та Олександр Таган.

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Цікаво, що з часом на них стає все менше і менше одягу. Якщо в першому випуску на Тагані була вдягнута сорочка з коротким рукавом, то в наступному випуску цей елемент одягу був вже повністю розстебнутий, а в подальшому його колеги-чоловіки оголошували прогнози взагалі топлес.

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Нагадаємо, раніше телеведучий Максим Сікора розповів про курйозний випадок, який стався з ним прямо в прямому ефірі під час випуску новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

А його колега Анна Панова розповіла, як мало не нарвалася на аферистів, які прикривалися ім'ям іншого телеведучого "України" Віталія Школьного.