У Кременчуці чоловік під кайфом влаштував стрілянину по поліцейських (фото, відео)

Порушник потрапив у двох правоохоронців, на місце викликали спецпризначенців, які затримали стрілка

У Кременчуці чоловік стріляв по поліцейських з вікна квартири. За даними медиків, він був під наркотиками.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці приїхали на виклик у нічний клуб, але з сусіднього будинку в них почали стріляти. Зловмисник потрапив у двох поліцейських під час виконання службових обов'язків.

/ Фото: Нацполиция

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На місце викликали спецпризначенців, вони затримали стрілка. Ним виявився 38-річний місцевий житель. У квартирі з ним живе неповнолітня дочка. Минулого року чоловіка судили за браконьєрство і крадіжку з проникненням у приміщення.

/ Фото: Нацполиция

У квартирі підозрюваного знайшли напіврозібраний пневматичний пістолет, а у дворі житлового будинку – газовий балон і магазин до нього. Чоловік їх викинув у вікно, щоб позбутися доказів.

Реклама / Фото: Нацполиция

Нападнику оголосили про підозру, зараз він перебуває у СІЗО. Стрілку загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири.

Крім того, під Львовом молодий браконьєр обстріляв копів і лісників.