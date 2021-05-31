Русский
$ 27,5
33,39
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Кременчуці чоловік під кайфом влаштував стрілянину по поліцейських (фото, відео)

31 травня, 15:03

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Порушник потрапив у двох правоохоронців, на місце викликали спецпризначенців, які затримали стрілка

У Кременчуці чоловік стріляв по поліцейських з вікна квартири. За даними медиків, він був під наркотиками.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці приїхали на виклик у нічний клуб, але з сусіднього будинку в них почали стріляти. Зловмисник потрапив у двох поліцейських під час виконання службових обов'язків.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

На місце викликали спецпризначенців, вони затримали стрілка. Ним виявився 38-річний місцевий житель. У квартирі з ним живе неповнолітня дочка. Минулого року чоловіка судили за браконьєрство і крадіжку з проникненням у приміщення.

/ Фото: Нацполиция

В тренді
В Одесі відкрили центр вакцинації. Кому і скільки будуть робити щеплень (фото)

У квартирі підозрюваного знайшли напіврозібраний пневматичний пістолет, а у дворі житлового будинку – газовий балон і магазин до нього. Чоловік їх викинув у вікно, щоб позбутися доказів.

Реклама

/ Фото: Нацполиция

Нападнику оголосили про підозру, зараз він перебуває у СІЗО. Стрілку загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири.

Крім того, під Львовом молодий браконьєр обстріляв копів і лісників.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янці-Подільському: загиблий і п'ятеро поранених (оновлено)
Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янці-Подільському: загиблий і п'ятеро поранених (оновлено)Україна
Легені згнили: у Житомирі помер чоловік, якому медики відмовили в допомозі
Легені згнили: у Житомирі помер чоловік, якому медики відмовили в допомозіІнші регіони
За два тижні з COVID втратила квартиру: пенсіонерку обманула близька подруга
За два тижні з COVID втратила квартиру: пенсіонерку обманула близька подругаІнші регіони
Побіг за собакою і зник. Під Черкасами розгорнули спецоперацію, щоб знайти хлопчика (відео)
Побіг за собакою і зник. Під Черкасами розгорнули спецоперацію, щоб знайти хлопчика (відео)Інші регіони
Об'їли за ніч дерево. У Черкаській області нашестя комах (відео)
Об'їли за ніч дерево. У Черкаській області нашестя комах (відео)Інші регіони
"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди до моря: куди і коли поїдемоТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти