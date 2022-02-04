Нічні морози та сніг. Якої погоди чекати до кінця тижня – прогноз

Синоптики попередили про можливі зміни у погоді та розповіли, де чекати опадів

У лютому в Україні очікується похолодання / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні найближчими днями тижня буде різною. На вихідних майже на всій території країни пройде мокрий сніг, а нічні морози лише посиляться.

Про це пишуть Факти.

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У п'ятницю, 4 лютого, мокрий сніг можливий лише в окремих західних областях. На решті території істотних опадів поки що не очікується.

Крім того, у країні посиляться нічні морози.

На півночі вдень буде до -7 градусів, а вночі – до -11 градусів. У центральних областях буде трохи тепліше – до -6 градусів, на сході – до -5 градусів та на заході – до -4 градусів. На півдні у п'ятницю температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +1 градуса.

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На вихідні, 5-6 лютого, скрізь буде мокрий сніг. І лише на півдні та сході опадів не очікується.

А ось 7 лютого у всій Україні очікується сніг із дощем. Тому не забувайте про парасольки та одягайтеся тепліше.