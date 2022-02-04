Ночные морозы и снег. Какой погоды ждать до конца недели – прогноз

Синоптики предупредили о возможных переменах в погоде и рассказали, где ждать осадков

В феврале в Украине ожидается похолодание / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в ближайшие дни недели будет разной. На выходных почти по всей территории страны пройдет мокрый снег, а ночные морозы только усилятся.

Об этом пишут Факты.

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В пятницу, 4 февраля, мокрый снег возможен лишь в отдельных западных областях. На остальной территории существенных осадков пока еще не ожидается.

Кроме того, в стране усилятся ночные морозы.

На cевере днем будет до -7 градусов, а ночью – до -11 градусов. В центральных областях будет немного теплее – до -6 градусов, на востоке – до -5 градусов и на западе – до -4 градусов. На юге в пятницу температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градуса.

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На выходных, 5-6 февраля, везде будет мокрый снег. И только на юге и востоке осадков не ожидается.

А вот 7 февраля по всей Украине ожидается снег с дождем. Поэтому не забывайте о зонтиках и одевайтесь потеплее.