Новорічний заїзд. У Полтаві велосипедисти вирушили у мандрівку

Учасники заїзду збираються біля ялинки, об'їздять місто, а далі прямують довкола Полтави

Цьогоріч заїзд припав на ожеледицю з дощем / Фото: Колаж: Сьогодні

1 січня – а вони на велосипедах. У Полтаві велосипедисти вирушили у 40-кілометрову мандрівку. Триває вона 4 години.

Про це повідомили кореспонденти сайту "Сьогодні".

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Учасники заїзду збираються біля ялинки, об'їздять місто, а далі прямують довкола Полтави прилеглими селищами. Зупиняються традиційно на відпочинок у ліску, розводять багаття, вітаються зі святом.

Заїзд традиційний, вже більше 10 років. Цьогоріч припав на ожеледицю з дощем, тож організатори одразу попередили, що покатушки будуть трешовими і слабкодухим краще не ризикувати. Але досвідчені кермувальники – задоволені.

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У Черкасах оригінально відсвяткували початок 2022

Оригінальним новорічним забігом "обіцянок" відзначили початок року у Черкасах.

Там близько 70 любителів бігу та здорового способу життя, у новорічних шапочках та костюмах, зібралися під центральною ялинкою. Вони писали на своїх стартових номерах креативні обітниці.

Що обіцяли

Найчастіше обіцяли собі стати більш спортивним та щасливим, а ще – просили для України миру. А далі відчайдухи – із вітаннями та посмішками бігли вулицями міста символічні 2022 метри – на честь прийдешнього свята.

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Організатори кажуть – забіг організували для того, щоб нагадати, що Новий рік можна зустрічати активно, а не лежачи перед телевізором, та щоб довести, що 1 січня – саме той час, коли за допомогою лише однієї обіцянки – можна круто змінити життя на краще.

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