Новогодний заезд. В Полтаве велосипедисты отправились в путешествие

Участники заезда собираются возле елки, объездят город, а затем направляются вокруг Полтавы

В этом году заезд пришелся на гололедицу с дождем / Фото: Коллаж: Сегодня

1 января – а они на велосипедах. В Полтаве велосипедисты отправились в 40-километровое путешествие. Продолжается оно 4 часа.

Об этом сообщили корреспонденты сайта "Сегодня".

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Участники заезда собираются возле елки, объездят город, а дальше направляются вокруг Полтавы близлежащими поселками. Останавливаются традиционно на отдых в леску, разводят костер, здороваются с праздником.

Заезд традиционный, уже больше 10 лет. В этом году пришелся на гололедицу с дождем, поэтому организаторы сразу предупредили, что покатушки будут трешевыми и слабонервным лучше не рисковать. Но опытные водители – довольны.

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В Черкассах оригинально отпраздновали начало 2022 года

Оригинальным новогодним забегом "обещаний" отметили начало года в Черкассах.

Там около 70 любителей бега и здорового образа жизни в новогодних шапочках и костюмах собрались под центральной елкой. Они писали на своих стартовых номерах креативные обеты.

Что обещали

Чаще всего обещали стать более спортивным и счастливым, а еще – просили для Украины мира. А дальше отчаянные – с поздравлениями и улыбками бежали по улицам города символические 2022 метра – в честь грядущего праздника.

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Организаторы говорят – забег организовали для того, чтобы напомнить, что Новый год можно встречать активно, а не лежа перед телевизором, и чтобы доказать, что 1 января – именно то время, когда с помощью одного обещания – можно круто изменить жизнь к лучшему.

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