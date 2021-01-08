Свято закінчилося: у Черкаській області впала головна ялинка міста (фото)

У місті Канів Черкаської області сильний вітер повалив головну міську ялинку.
Про це повідомив мер Канева Ігор Ренькас у Facebook, опублікувавши фотографії з місця інциденту.
За його словами, святкова ялинка на Ярмарковій площі впала вчора, 7 січня, близько 22:30. Нині її розбирають.
"Наразі провівся демонтаж та з’ясовуються обставини. Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилась в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємось, це не відобразиться на святковому настрої мешканців", – пише міський голова.
Нагадаємо, раніше ми писали, як прикрасили міста України до Нового року.
Також повідомлялося, що в центрі Запоріжжя активісти встановили ялинку, прикрашену протигазами.
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